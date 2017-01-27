Перший заступник мера Ужгорода, звинувачений у хабарництві, прийшов до прокуратури

Перший заступник мера Ужгорода Іштван Цап, якого генеральний прокурор України звинуватив у хабарництві й переховуванні від правоохоронців, 27 січня прийшов до обласної прокуратури. Чиновник пояснив, що завчасно завершив відрядження, щоб з’ясувати обставини обшуків у міській раді та його кабінеті, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами Іштвана Цапа, він був «неприємно здивований» заявою прокуратури, і на той час перебував у заздалегідь запланованому відрядженні. «Я згорнув кілька зустрічей, щоб не було інсинуацій на цю тему, швидко повернувся і в першу чергу йду на зустріч до працівників прокуратури. Повістки не було, вчора у міськраду принесли повідомлення про підозру. Правоохоронці навіть не поспілкувавшись, не відібравши пояснення, вже вчиняють певні процесуальні дії», – заявив Цап Радіо Свобода. – Судячи з того ажіотажу, який складається навколо цієї справи, є певні підстави вважати, що це доволі гарно зрежисована ситуація». Заступник мера заявляє, що підстав для помсти «з боку ворогів» багато.

«На початку каденції нами було ініційовано мораторій на виділення вільної землі, а руки у багатьох сверблять. Крім того, триває резонансна конфліктна справа навколо земельної ділянки біля обласного муздрамтеатру, йде серйозна війна. Я виступив позивачем щодо повернення громаді землі. Процесуальні документи у цьому спорі дійшли до касаційної інстанції до Вищого адмінсуду. Ми системно воюємо з бюджетниками, багато хто не може пробачити наші спроби впровадження е-квитка. Ми єдине місто в Україні, яке компенсацію перевізникам виплачує без участі чиновників, тільки на підставі GPS моніторингу фірми, яка перебуває у Житомирі», – додав Іштван Цап.

Він також розповів, що чоловіка, якого правоохоронці затримали начебто з грошима для передачі за вирішення «земельних» питань він знає. «Якщо це той товариш, який ходив коридорами, пробував у кабінеті якісь гроші передати, був із скандалом витворений, таких «рішал» по міській раді ходить багато, які хочуть порішати», – сказав заступник мера.

Як заявив Цап, при ошуку з його будинку забрали п’ять тисяч євро, які старший син отримав за продаж свого авто. Більше нічого, за його словами, правоохоронці не знайшли. Чиновник каже, що спроби обшуків його робочого місця вже були у травні минулого року.

26 січня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що силовики зафіксували на вимаганні хабара першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа. Він, за словами Луценка, вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл на приватизацію землі. Крім того, генпрокурор заявив, що під час затримання силовиками посередника 25 січня Цап «перебував у цей час у Києві і, дізнавшись про це, подався на втечу».

25 січня заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут заявив, що працівники прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» обласного управління СБУ викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

Встановлено, що хабарі посадовці отримували за сприяння у позитивному вирішенні земельних питань, які виносилися на сесії ради. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо «одержання неправомірної вигоди службовою особою», затримали посередника під час одержання частини хабара у сумі 20 тисяч гривень, проводились обшуки у приміщенні Ужгородської міськради.