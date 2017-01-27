Лукашенко не хоче, щоб Білорусь воювала за незалежність як «братня Україна»

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що «братня Україна» зараз воює за свою незалежність, і висловив сподівання, що Білорусі не доведеться повторювати такий шлях. Про це Лукашенко сказав на виступі перед науковими і науково-педагогічними працівниками 26 січня, опублікованому на сайті голови білоруської держави.

За його словами, Білорусі незалежність «дісталася дуже дешево».

«Всі народи воювали, сьогодні воює наша братня Україна. Нам не можна допустити того, щоб воювати. Ми народ миролюбний. Напевно, Бог перед нами поставив ці важкі завдання, щоб ми відчували, що таке незалежність. Подолати все це ми можемо, тільки об’єднавшись. І, слава Богу, головний напрямок нашої боротьби за незалежність проходить через економіку – не в військовій сфері, не в політичній», – цитує Лукашенка його прес-служба.

Офіційний Мінськ надав переговорний майданчик для пошуку мирного врегулювання ситуації у збройному конфлікті України та Росії довкола Донбасу.

​Нещодавно президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції для російських журналістів повідомив, що особисто закликав президента Росії Володимира Путіна поступово відновлювати відносини з Україною та гасити конфлікт на Донбасі.

У грудні президент Білорусі не приїхав на саміти Євразійського економічного союзу й Організації договору про колективну безпеку, що відбулися в російському Санкт-Петербурзі.

На початку січня Білорусь встановила безвізовий режим на короткотермінове перебування для громадян 80 держав, зокрема США, країн Євросоюзу, Японії і Бразилії.