Порошенко зустрінеться з Меркель 30 січня у Берліні – речник

Президент України Петро Порошенко на початку наступного тижня в Берліні проведе переговори з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, повідомив речник голови держави Святослав Цеголко.

За його словами, зустріч відбудеться 30 січня, основною темою переговорів стане ситуація на Донбасі й реалізація Мінських угод.

Восени минулого року керівники держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. Керівники МЗС під часзасідання у «нормандському форматі» не дійшли згоди під час обговорення «дорожньої карти».

Київ, серед іншого, наполягає на тому, що політичні питання неможливо виконувати до виконання питань безпеки. Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів мінських угод – таких як місцевих виборів на цій території і «амністії» бойовиків, – ще до вирішення безпекових і гуманітарних питань.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».