Манькут: прокуратура проситиме суд про арешт заступника мера Ужгорода Цапа

Закарпатська обласна прокуратура сьогодні подає до суду клопотання про обрання запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа. Про це повідомив заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут.

За його словами, прокуратура також проситиме суд відсторонити Цапа від посади на час проведення слідства.

«Трішки не так, як видає Іштван Цап, його дії, які вчинялися протягом двох діб – це класичне ухиляння від слідства», – заявив Манькут.

Заступник прокурора Закарпатської області заявив, що відомство подасть до суду три клопотання про обрання запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для осіб, які фігурують у справі щодо одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

Манькут повідомив, що одного із затриманих – посередника – наразі допитують, інший фігурант справи перебуває у лікарні, всім оголошено про підозру.

Буде враховано також той факт, що заступник мера сам прийшов у прокуратуру, додав заступник прокурора Закарпатської області.

Іштван Цап 27 січня прийшов до обласної прокуратури. Він сказав, що завчасно завершив відрядження, щоб з’ясувати обставини обшуків у міській раді та його кабінеті.

26 січня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що силовики зафіксували на вимаганні хабара першого заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа. Він, за словами Луценка, вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл на приватизацію землі. Крім того, генпрокурор заявив, що під час затримання силовиками посередника 25 січня Цап «перебував у цей час у Києві і, дізнавшись про це, подався на втечу».

Іштван Цап відкидає звинувачення прокуратури і заявляє, що ніяких грошей не брав.

25 січня заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут заявив, що працівники прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» обласного управління СБУ викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

Встановлено, що хабарі посадовці отримували за сприяння у позитивному вирішенні земельних питань, які виносилися на сесії ради. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо «одержання неправомірної вигоди службовою особою», затримали посередника під час одержання частини хабара у сумі 20 тисяч гривень, проводились обшуки у приміщенні Ужгородської міськради.