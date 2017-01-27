У День пам’яті жертв Голокосту ООН застерігає від розпалювання ненависті

Верховний комісар ООН із питань прав людини Зейд Раад аль-Хусейн у День пам’яті жертв Голокосту закликає пам’ятати про небезпеку антисемітизму й усіх інших форм расової чи релігійної ненависті і дискримінації.

«Садистська жорстокість злодіянь нацистського режиму проти євреїв, ромів, слов’ян, людей з інвалідністю, політичних дисидентів, гомосексуалів й інших підживлювалась шар за шаром пропагандою, фальсифікаціями і підбурюванням до ненависті», – сказав верховний комісар 27 січня.

За його словами, «важливо підтримувати незалежні інституції правопорядку і вільної преси, які контролюватимуть лідерів і вестимуть правдивий облік фактів».

Як заявив Зейд Раад аль-Хусейн, в основі всіх зусиль із боротьби з антисемітизмом, расизмом і всіма формами дискримінації має лежати освіта.

День пам’яті жертв Голокосту відзначають на міжнародному рівні 27 січня. У цей день 1945 року війська радянської армії звільнили в’язнів концтабору Аушвіц.

Шість мільйонів євреїв і мільйони інших були вбиті нацистами і їхніми пособниками між 1933 і 1945 роками. За оцінками, сім із кожних десяти євреїв, що жили в Європі, загинули.