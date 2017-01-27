Нищук: Олександра Олеся у Києві перепоховають 29 січня

Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся і його дружини у Києві відбудеться 29 січня.

«29 січня, у День пам’яті Героїв Крут відбудеться перепоховання останків Олександра Олеся», – сказав він.

За словами міністра, панахида відбудеться у Володимирському соборі о 12:00, очолить її предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет, а о 13:30 на Лук’янівському кладовищі відбудеться громадське прощання.

Нищук зазначив, що перепоховання Олександра Олеся і його дружини відбудеться на Лук’янівському кладовищі.

Міністр також повідомив, що під час обговорення місця перепоховання останків Олександра Олеся розглядався варіант перепоховання на Байковому кладовищі, але з огляду на можливість перепоховання у майбутньому інших видатних українських особистостей вирішили, що перепоховання буде на Лук’янівському кладовищі.

За словами Нищука, на цьому кладовищі планують створити алею почесних перепоховань або пантеону видатних особистостей.

Раніше в п’ятницю останки Олеся і його дружини доставили в Україну.

Останки похованих на Ольшанському цвинтарі Праги Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби ексгумували 3 січня 2017 року. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і тим отримав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

За інформацією Товариства охорони українських поховань, у Чехії є близько 200 могил видатних українців, близько трьох десятків із них у критичному стані й потребують догляду.