НАБУ: справу щодо чиновниці Мінагрополітики передали до суду

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що справу щодо чиновниці Мінагрополітики Олени Поліщук, яку підозрюють в отримані хабара у 150 тисяч доларів, передали до суду.

Як повідомляє прес-служба бюро, обвинувальний акт, погоджений прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, направили до Шевченківського райсуду Києва.

За версією слідства, чиновниця Мінагрополітики вимагала та отримала від підприємця неправомірну вигоду (хабар) у розмірі 150 тисяч доларів США за погодження «ліквідаційної маси збанкрутілого підприємства та участі в торгах з метою подальшого придбання майна цього підприємства».

У серпні 2016 року детективи НАБУ затримали чиновницю, директора департаменту з управління державною власністю МінАП. Під час обшуку в її авто силовики вилучили кошти, отримані чиновницею як хабар. Затриманій інкримінують вчинення злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). Чиновниця заперечує звинувачення.