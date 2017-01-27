МОЗ оголосило конкурс на посаду головного лікаря «Охматдиту»

Міністерство охорони здоров’я оголосило конкурс на посаду головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Як повідомляє прес-служба, відкритий конкурс на посаду головного лікаря «Охматдиту» оголосили у зв’язку із закінченням терміну контракту з попереднім керівникомЮрієм Гладушем.

У МОЗ зазнеачають, що кандидат на цю посаду повинен мати вищу освіту за фахом «Медицина», сертифікат лікаря-спеціаліста, стаж роботи на керівних посадах повинен бути не менше 5 років.

Також бажано, щоб кандидат володів англійською мовою.

Документи прийматимуть протягом 30 календарних днів від дня оголошення конкурсу.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охмадит» є багатопрофільним діагностично-лікувальним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей, близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.