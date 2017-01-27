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27 січня 2017, Київ 14:31
Новини | Міжнародні

Франк-Вальтер Штайнмаєр пішов з посади голови МЗС Німеччини

Франк-Вальтер Штайнмаєр є кандидатом на посаду президента Німеччини

Франк-Вальтер Штайнмаєр є кандидатом на посаду президента Німеччини

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Франк-Вальтер Штайнмаєр склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини. Це пов'язано з тим, що він є кандидатом на посаду президента Німеччини, вибори якого відбудуться в лютому.

Президент Німеччини Йоахім Гаук 27 січня звільнив Штайнмаєра з посади голови зовнішньополітичного відомства і передав його повноваження колишньому міністру економіки Зігмару Габріелю. На церемонії в резиденції глави держави була присутня канцлер Анґела Меркель.

Президент Німеччини обирається строком на п’ять років Федеральними зборами – конституційним органом, що скликається спеціально для цієї мети. Президент ФРН виконує представницькі функції і володіє правом помилування ув’язнених.

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