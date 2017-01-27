ООН попереджає про небезпеку масштабного голоду в Ємені

Збройний конфлікт у Ємені може призвести до масштабного голоду, заявив координатор надзвичайної допомоги ООН Стівен О’Браєн.

За його словами, близько 10 мільйонів жителів Ємену відчувають нестачу харчів, із них понад два мільйони – діти. Як заявив представники ООН 26 січня, гуманітарна ситуація в країні погіршується через безперервні бомбардування.

За даними ООН, через бойові дії між шиїтськими повстанцями з руху «Аль-Хуті» та міжнародною коаліцією під проводом Саудівської Аравії у Ємені з березня 2015 року загинуло щонайменше 10 тисяч мирних жителів.

Представник Управління ООН з координації гуманітарних питань Джеймі Макголдрік 16 січня заявив, що фактична кількість жертв може бути вищою. За його словами, приблизно 40 тисяч людей також були поранені в ході майже дворічного конфлікту.

Міжнародна коаліція, що підтримує уряд Ємену, веде боротьбу з шиїтськими повстанцями з руху Хуті з березня 2015 року, після того, як у 2014-му вони змусили до втечі зі столиці Сани уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді.