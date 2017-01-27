В ОБСЄ заявляють про різке збільшення жертв серед цивільних на Луганщині

У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про різке збільшення кількості жертв серед мирного населення на Луганщині. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

«Ми зафіксували різке збільшення кількості жертв серед мирного населення за останні два тижні. Ми підтвердили інформацію про 5 загиблих цивільних осіб, минулого року загинули 19 людей», – сказав він.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, там загинули близько 10 тисяч людей.