Поліція відкрила провадження через затоплення крана в річковому порту Кам’янського

На Дніпропетровщині відкрили кримінальні провадження через затоплення плавучого крана в річці Дніпро в річковому порту Кам’янського.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, кримінальні провадження відкрили за частиною 1 статті 276 (порушення правил експлуатації водного транспорту) та частиною 1 статті 242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначають, що фахівці перевіряють інформацію ЗМІ про ймовірне потрапляння в Дніпро близько 300 тонн мазуту.

Водночас у Кам’янській міській раді повідомили, що провели екстрене засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де обговорювалась ситуація з затопленням плавучого крана. За даними заступника міського голови Кам’янського Олександра Масленкова, оцінку екологічній ситуації дадуть фахівці, але про екологічну катастрофу не йдеться: за його словами, інформація про потрапляння у воду 300 тонн мазуту не підтверджена, на поверхні води лише «невеликі вкраплення нафтопродуктів».

«Ми санкціоновано пройшли на територію річкового порту, що по вулиці Портовій, 2. Разом із представниками влади, екологами та працівниками правоохоронних органів ми попрямували до місця, де затонув кран. Візуально було видно, що береги річки чисті, на поверхні води були лише невеликі вкраплення нафтопродуктів. Екологи взяли всі необхідні проби. Представниками поліції за даним фактом було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого на даний момент проводяться необхідні слідчі дії», – зазначив він.

Увечері 25 січня біля річкового порту Кам’янського затонула баржа з краном. Місцеві ЗМІ заявили про «екологічну катастрофу», посилаючись на дані з ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт».

У п’ятницю керівник ПАТ «Дніпродзержинський річковий порт» Олександр Спектор у коментарі Радіо Свобода повідомив, що у понад 300 тонн він оцінює обсяг води, в яку могли потрапити залишки мазуту.

«Плавучий кран КПЛ-77 був випущений у 1972 році, він був виведений з експлуатації 2006 року. Через недотримання правил експлуатації затонув понтон крана, він нижчий за ватерлінію води. Загальний обсяг підсланевих вод, в яких є залишки мазуту, пального й масла, склав 324 тонни. Все це в річці Дніпро», – вважає Олександр Спектор.

Сама затонула конструкція належить приватному підприємству, яке не коментує ситуацію.