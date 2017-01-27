Президент Киргизстану підписав зміни до конституції, схвалені на референдумі

Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв підписав зміни до конституції країни після того, як у грудні їх схвалили виборці на референдумі.

На церемонії підписання в Бішкеку 27 січня були депутати, члени уряду і голова Верховного суду країни.

Зміни зокрема передбачають заборону одностатевих шлюбів, а також передачу частини повноважень президента прем’єр-міністрові.

11 грудня на референдумі 80 відсотків виборців підтримали 26 змін, які були винесенні на розгляд.

Противники конституційної реформи в Киргизстану вважають, що за допомогою цих змін 60-річний Алмазбек Атамбаєв після завершення президентської каденції в 2017 році планує отримати контроль над всією виконавчою владою в країні і стати прем’єр-міністром.

Відповідно до законодавства країни, президент Киргизстану обирається лише на один шестирічний термін, але політик може необмежену кількість разів претендувати на посаду прем’єр-міністра.