Полозов написав заяву в Палату адвокатів Росії через дії ФСБ

Адвокат Микола Полозов 27 січня подав заяви «за фактом незаконних дій російського ФСБ» у Федеральну палату адвокатів Росії й Адвокатську палату Москви. Про це він написав у своєму Facebook.

«Окремо хотів обговорити у ФПА з колегами ситуацію з моїм колегою Емілем Курбедіновим і в цілому проблему перешкоджання силовими органами здійснення адвокатської діяльності в Криму. «Сьогодні п’ятниця, нікого з керівництва немає», – винувато розвела руками дівчина з ресепшена. Ясно зрозуміло», – написав Полозов у Facebook.

25 січня в Сімферополі співробітники ФСБ Росії затримали і доправили на допит Миколу Полозова, який є адвокатом у справі заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза. Невдовзі його відпустили. Полозов повідомив, що відмовився говорити зі слдічим й оцінив своє затримання як викрадення.

26 січня в анексованому Криму підконтрольні Росії силовиви затримали адвоката Еміля Курбедінова, його звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів і засудили до 10 діб арешту.

Еміль Курбедінов є адвокатом у кількох фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір», «справи 26 лютого», а також кримського журналіста Миколи Семени.