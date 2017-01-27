НАБУ: суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у справі щодо «Продовольчо-зернової корпорації»

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави трьом підозрюваним у справі щодо завдання збитків компанії «Державна продовольча зернова корпорація».

Як повідомляє прес-служба НАБУ, для колишньому головному раднику голови правління ДПЗКУ судобрав заставу в розмірі 60 мільйонів гривень, екс-начальнику інформаційно-аналітичного управління – 40 мільйонів гривень.

У бюро зазначають, що представнику міжнародного зернотрейдера, за версією слідства причетного до завдання збитків ДПЗКУ, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

Раніше цього тижня детективи НАБУ затримали трьох осіб, причетних до завданням збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 мільйонів доларів США. Д

Двох екс-посадовців корпорації підозрюють у вчиненні низки злочинів, зокрема, зловживанні службовим становищем і прийняття службовою особою обіцянки неправомірної вигоди. Представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання збитків ДПЗКУ, підозрюють у пособництві реалізації корупційної схеми.

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація створена в 2010 році, їй належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. «Державна продовольчо-зернова корпорація України», серед іншого, займається закупівлею та експортом зернових культур і продуктів їх переробки.