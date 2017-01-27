Делегацію Росії в ПА ОБСЄ очолив Петро Толстой, якому заборонений в’їзд в Україну

Віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой очолив російську делегацію в Парламентській асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі (ПА ОБСЄ). Таке рішення ухвалили на зборах учасників делегації.

У кінці серпня 2014 року Петру Толстому заборонили в’їзд в Україну через його висловлювання з приводу анексії Криму і збройного конфлікту на сході України, тоді Толстой був ведучим політичного ток-шоу на російському «Першому каналі».

У листопаді минулого року спікер Держдуми В’ячеслав Володін, розподіляючи обов’язки віце-спікерів, доручив Толстому займатися організацією співпраці з Європарламентом і Єврокомісією, Міжпарламентським союзом і ПА ОБСЄ.

Нещодавно громадські діячі та єврейські організації Росії критикували висловлювання Толстого, які вони назвали антисемітськими. Віце-спікер Росії, зокрема, заявляв, що люди, «які вискочили з-за межі осілості з наганами в руках», руйнували православні храми. Сам Толстой заявив, що не мав на увазі євреїв, а голова Федерації єврейських громад Олександр Борода, що розкритикував ці слова, після зустрічі з Толстим сказав, що інцидент вичерпано.

Парламентська асамблея ОБСЄ – міжпарламентська організація, яка об’єднує 57 держав Європи, Азії й Північної Америки, які входять в Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

У липні 2016 року російська делегація залишила засідання асамблеї, відмовившись брати участь в обговоренні резолюції щодо анексованого Криму і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.