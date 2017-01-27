Мер Львова припускає, що за півроку буде збудований полігон для відходів

Мер Львова Андрій Садовий припускає, що у разі отримання земельної ділянки за півроку будезбудований сучасний полігон для вивезення твердих побутових відходів, а модерний сміттєпереробний завод може бути готовий через півтори роки.

За його словами, приблизна вартість 20-25мільйонів євро.

На запитання Радіо Свобода, куди Львів має щодня вивозити 500-600 тонн сміття протягом півроку, поки будуватиметься новий полігон, прем’єр-міністр Володимир Гройсман відповів, що Львівська міська рада має домовлятись із полігонами і розмовляти з громадами.

Голова Львівської обладміністрації Олег Синютка зазначив, що до 30 січня область допоможе одноразово вивезти з міста сміття, яке назбиралось на третині майданчиків упродовж останнього місяця, а далі відходи мають вивозити стабільно на полігони.

«Дійсно, нам дали можливість додатково вивезти сміття на кілька полігонів. Загальний об’єм тисяча тонн, це півтори доби, за які назбирується сміття. А що далі? Ми повинні мати стабільні можливості вивозити відходи, допоки не запрацює новий комплекс. Люди готові приймати, але щоб не було блокування і нам не заважали», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Однак, хто саме заважає, мер не уточнив.

Наступного тижня у Львів мають приїхати представники різних міністерств, щоб спільно працювати над вирішенням проблеми зі сміттям і рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища.

Гройсман пообіцяв, що владі Львова виділять нову ділянку для сміттєпереробного комплексу.

Восьмий місяць Львів не може впоратися з вивезенням сміття після того, як через трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі загинули четверо людей і звалище закрили.