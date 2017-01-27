ЮНЕСКО обіцяє розібратися з забудовою оточення Порошенка навпроти Лаври

ЮНЕСКО вивчить питання та витребує коментарі української влади про плани будівництва навпроти Києво-Печерської лаври, до якого причетне оточення президента України. Про це йдеться у відповіді ЮНЕСКО на запит журналістів програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та «UA:Першого».

«Відповідно до оперативних керівних принципів з питань виконання Конвенції про всесвітньому спадщині (пункт 174), «коли Секретаріат отримує інформацію (...) з іншого джерела, окрім держави-учасниці, він буде, наскільки це можливо, перевіряти джерело і зміст інформації, проконсультувавшись із зацікавленою державою-учасницею і витребувавши її коментарі». Ми будемо слідувати цій процедурі і... звіримо з Україною, державою-учасницею, проект, згаданий у Вашому листі», – йдеться у відповіді.

Територію колишньої взуттєвої фабрики «Київ», що розташована навпроти Великої лаврської дзвіниці, планують забудувати житловим комплексом на 8-11 поверхів. Це випливає з проекту детального плану території в межах вулиць Лаврської, Добровольчих батальйонів, Реута, Лейпцизької.

Земля, на якій планується житлове будівництво - це територія колишньої взуттєвої фабрики «Київ» (вул. Лаврська, 16). Наразі там розташований штаб партії «БПП-Солідарність», а також «Міжнародний інвестиційний банк», найбільшою часткою в якому володіє президент України Петро Порошенко. Тут же розташований офіс фірми «Енергетичний стандарт (Україна)» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Сама земельна ділянка віддана в оренду до 2027 року фірмі ТОВ «Підприємство «Київ». Інтернет-видання «Наші гроші», проаналізувавши структуру власності цієї фірми, виявило в ній компанії, пов'язані з колишнім бізнес-партнером Петра Порошенка Костянтином Григоришиним, співкерівником виборчого штабу БПП Давидом Жванією та ще одним давнім бізнес-компаньйоном Порошенка Олегом Гладковським.

Детальний план територій, який включає зведення житлового комплексу, розробила компанія архітектора Андрія Миргородського ТОВ «Проектні системи ЛТД» . Департамент архітектури Київської міськдержадміністрації уже підтримав ідею «функціонального перетворення території колишніх промислових підприємств та розміщення на них житлово-громадської забудови», хоча за чинним генпланом до 2020 року тут – територія промисловості.

Інвестором розробки детального плану території є благодійний фонд «Збереження національної архітектурної спадщини». Це засвідчує договір, укладений між Департаментом архітектури Києва, «Проектними системами ЛТД» та благодійним фондом.

Його засновниками є екс-керівник Державного управління справами, а тепер заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко і його однопартієць Олександр Бригинець. Саме фонд оплачує розробку детального плану території та надає всі вихідні дані компанії Андрія Миргородського «Проектними системами ЛТД».

За правилами режиму використання територій зон пам’яток всесвітньої спадщини, ЮНЕСКО необхідно інформувати про всі архітектурні перетворення, заплановані в буферній зоні. Українська сторона звітуватиме про стан об'єктів всесвітньої культурної спадщини на сесії ЮНЕСКО 1 лютого 2017 року.