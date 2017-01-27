ГПУ: суд зняв арешт із коштів на «Охматдит»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що суд за пропозицією ГПУ зняв арешт із 60 мільйонів гривень, що були виділені на будівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

За його словами, ці кошти вже перераховані Міністерству охорони здоров’я.

«ГПУ розслідує справу про нецільове використання у 2015 році 60 мільйонів коштів керівництвом ДП «Укрмедпроектбуд» при будівництві «Охмадит». Вчора за пропозицією ГПУ арешт цих коштів судом було скасовано», – написав Луценко у Facebook.

У липні 2016 року в СБУ заявили, що викрили схему розкрадання понад дев’яти мільйонів гривень, у дитячій лікарні «Охматдит».

Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охмадит» є багатопрофільним діагностично-лікувальним закладом, який надає спеціалізовану медичну допомогу дітям. Щорічно в стаціонарі на 620 лікарняних ліжках проходять лікування до 18 тисяч дітей, близько 20 тисяч отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні.

Із планами звести новий корпус «Охматдиту» держава виступила у 2011 році, відтоді будівництво двічі зупинялося. У липні минулого року уряд затвердив новий проект будівництва нового корпусу, загальна вартість якого – 3,2 мільярда гривень.