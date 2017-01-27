ГПУ: суд арештував пенсійний рахунок фігуранта одеської «справи 2 травня» Фучеджи

Печерський районний суд Києва від 11 листопада 2016 року наклав арешт на пенсійний рахунок колишнього заступника начальника Одеського обласного управління МВС Дмитра Фучеджи.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, службові особи управління МВС в Одеській області упродовж жовтня 2014 року, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах Фучеджі, який з 15 травня 2014 року перебуває у розшуку, подали до Пенсійного фонду завідомо неправдиві документи, заповнені не ним, але від його імені, для призначення пенсії, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.

За даними прокуратури, у жовтні 2014 року службові особи ПФУ на підставі завідомо неправдивих документів Фучеджі призначили йому з 27 червня 2014 року довічно пенсію за вислугу років.

У Генпрокуратурі також заявляють, що на підставі у жовтні 2014 року відкрили рахунок і видали додаткову картку, що в подальшому дало змогу донці Фучеджи безперешкодно знімати кошти з вказаного рахунку та розпоряджатися ними на власний розсуд.

За даними силовиків, внаслідок умисних дій службових осіб одеського «Ощадбанку» донька підозрюваного, не маючи законних підстав в період зжовтня 2014 року по жовтень 2016 року отримала понад 158 тисяч гривень, які зараховувались на рахунок Дмитра Фучеджі та використала їх на власний розсуд.

Дмитро Фучеджи – колишній заступник начальника обласного управління МВС, який у 2014 році відповідав за громадську безпеку в Одесі, є одним з фігурантів справи про заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. У квітні 2015 року йому оголосили підозру у перевищенні влади і службовій недбалості.

2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 людей, понад 200 були поранені. Більшість жертв загинули в Будинку профспілок. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.