Європа і багатосторонність є ключовими для Німеччини – Ґабріель

Новопризначений голова МЗС Німеччини Зіґмар Ґабріель заявляє, що Європа, трансатлантичне співробітництво і багатосторонній підхід залишаться ключовими цінностями закордонної політики Берліна.

27 січня, виступаючи перед дипломатами у столиці Німеччини, Ґабріель наголосив, що популістські рухи грають на страхах людей, обіцяючи нові націоналістичні пріоритети.

За його словами, буде «великою помилкою» проводити політику у цьому напрямку.

Зіґмар Ґабріель наголосив, що Німеччина має впевнено реагувати на політичні зміни у США, які чинить нова адміністрація президента Дональда Трампа.

Він зазначив, що чекає на якомога швидшу зустріч з Рексом Тіллерсоном, номінованим на посаду держсекретаря США. (Очікують, що Конгрес має схвалити кандидатуру Тіллерсона наступного тижня).

Заява Ґабріеля з’явилася наступного дня після того, як міністр оборони США Джеймс Маттіс запевнив своїх колег з Німеччини і Франції, що Вашингтон «беззастережно відданий» НАТО.

28 січня Зіґмар Ґабріель має відвідати Париж і зустрітися з міністром оборони Франції для обговорення конфліктів в Україні та Сирії.

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».