ГПУ викликає Януковича для відкриття матеріалів провадження

Генеральна прокуратура викликає колишнього президента України Віктора Януковича на 15:00 30 січня для відкриття матеріалів кримінального провадження.

Як повідомляє прес-служба відомства, сьогодні генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу, тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

За даними Генпрокуратури, 1 березня 2014 року Янукович, крім направлення письмової заяви до президента Росії Володимира Путіна з проханням використати Збройні сили Росії на території України, звернувся з аналогічною письмовою заявою до Ради Федерації Федеральних Зборів Росії, яка стала підставою для надання згоди Путіну на використання регулярних військ цієї держави на території України.

У ГПУ повідомили, що сьогодні захисник Януковича відмовився прийняти уточнену підозру для свого підзахисного. Водночас адвокати заявили, що уточнена підозра Януковича у державній зраді не вручена.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.