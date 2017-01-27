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27 січня 2017, Київ 20:37
Новини | Події

Порошенко: формування оборонного замовлення здійснюватиметься щонайменше на 3 роки

Секретар РНБО Олександр Турчинов і президент України Петро Порошенко, архівне фото

Секретар РНБО Олександр Турчинов і президент України Петро Порошенко, архівне фото

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Президент України Петро Порошенко заявляє, що формування державного оборонного замовлення здійснюватиметься щонайменше на три роки.

«Щоб мати можливість втілювати в життя найновітніші розробки українського оборонно-промислового комплексу та українських конструкторів, які мають добре реноме, авторитет і у військах, і на міжнародному ринку», – сказав Порошенко під час засідання РНБО, яка розглядає державне оборонне замовлення на 2017 рік.

Президент України зазначив, що 81% державного оборонного замовлення – це є загальний фонд держбюджету.

«Ми твердо переконані в тому, що на сьогоднішній день цей 81% буде гарантовано профінансовано. Близько 9 мільярдів гривень – це кошти загального фонду держбюджету в 2017 році, при чому фінансування має розпочатися вже зараз», – додав він.

Раніше цього тижня у державному концерні «Укроборонпром» заявили, що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування.

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