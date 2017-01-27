РНБО доручила уряду відкоригувати «Державну цільову оборонну програму»

Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду з урахуванням недофінансування державного оборонного замовлення у 2016 році відкоригувати «Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року».

Як повідомляє прес-служба ради, уряду також доручили затвердити схвалені на засіданні основні показники державного оборонного замовлення з урахуванням видатків, передбачених бюджетом на поточний рік.

У РНБО зазначають, що серед визначених у державному оборонному замовленні пріоритетів – розробка та виробництво нових зразків озброєння та військової техніки, розвиток українського оборонно-промислового комплексу, спрощення механізму їх отримання для суб'єктів господарювання, які залучаються до виконання державного оборонного замовлення.

Зокрема, як зазначають у РНБО, державним оборонним замовленням передбачено забезпечити Збройні сили України та інші військові формування новим перспективним озброєнням та військовою технікою.

Раніше цього тижня у державному концерні «Укроборонпром» заявили, що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування.