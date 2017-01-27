Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність проведення модернізації українських танків.

«У нас стає вибір: або один «Оплот», або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому «Оплот» будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас постає питання або танкова рота в повному складі, або один танк», – сказав він під час засідання РНБО.

«Поки у нас є ресурс терміново треба провести глибоку модернізацію зазначених танків, нам необхідно в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибоко модернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін», – додав Порошенко.

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду з урахуванням недофінансування державного оборонного замовлення у 2016 році відкоригувати «Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року».

Раніше цього тижня у державному концерні «Укроборонпром» заявили, що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування.