Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
27 січня 2017, Київ 20:36
Новини | Події

Порошенко заявляє про необхідність проведення модернізації українських танків

Президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі озброєння і військової техніки для Збройних сил України, жовтень 2016 року

Президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі озброєння і військової техніки для Збройних сил України, жовтень 2016 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко заявляє про необхідність проведення модернізації українських танків.

«У нас стає вибір: або один «Оплот», або десять глибоко модернізованих і капітально відремонтованих Т-64 або Т-80. При чому «Оплот» будується щонайшвидше за 18 місяців, а цикл глибокої модернізації Т-80 складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас постає питання або танкова рота в повному складі, або один танк», – сказав він під час засідання РНБО.

«Поки у нас є ресурс терміново треба провести глибоку модернізацію зазначених танків, нам необхідно в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі стовідсотковою комплектацією глибоко модернізованими, капітально відремонтованими машинами за надзвичайно короткий термін», – додав Порошенко.

Сьогодні Рада національної безпеки і оборони України доручила уряду з урахуванням недофінансування державного оборонного замовлення у 2016 році відкоригувати «Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2020 року».

Раніше цього тижня у державному концерні «Укроборонпром» заявили, що українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування.

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG