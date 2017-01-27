Штаб АТО: сьогодні на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені двоє українських військовослужбовці.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики продовжують використовувати міномети та артилерію, що заборонено Мінськими угодами.

«На Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122 міліметрова артилерія, а також танк та 82 міліметрові міномети противника. По Широкині – 120 та 82 міліметрові міномети», – йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку, за даними військових, з гранатометів та великокаліберних кулеметів сепаратисти обстріляли Зайцеве й Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.

На луганському напрямку бойовики з протитанкових ракетних комплексів обстріляли Новозванівку, додають у штабі.

Минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військових.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах села Саханка. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові обстріли місто Брянка, дві людини поранені.

Раніше сьогодні в місії ОБСЄ заявили, що обидві сторони конфлікту порушують режим тиші на Донбасі.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.