Трамп «підтримує НАТО на 100%» – Мей

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявляє, шо президент США Дональд Трамп підтримує НАТО, важливість якого він раніше ставив під сумнів.

27 січня, під час спільної з Трампом прес-конференції у Білому домі, Мей значила, що президент США під час їхньої зустрічі підтвердив, що «підтримує НАТО на 100%».

«Щодо оборони і співпраці у сфері безпеки, то ми єдині у нашому визнанні НАТО як оплоту колективної оборони. Сьогодні ми підтвердили нашу непохитну відданість альянсу», – зазначила Тереза Мей.

Напередодні міністр оборони США Джеймс Маттіс запевнив своїх колег з Німеччини і Франції, що Вашингтон «беззастережно відданий» НАТО.

Союзники НАТО наразі занепокоєні через критичні заяви президента США Дональда Трампа, що назвав альянс «застарілим», який країни-учасники належно не фінансують.

Відносини між Москвою та НАТО погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».