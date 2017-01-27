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28 січня 2017, Київ 01:07
Новини | Міжнародні

Трамп вітає рішення Великої Британії вийти з Євросоюзу

Дональд Трамп і Тереза Мей, Вашингтон, 27 січня 2017 року

Дональд Трамп і Тереза Мей, Вашингтон, 27 січня 2017 року

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Президент США Дональд вітає рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу. Він зазначив, що як бізнесмен має «дуже сумний досвід» у веденні справ з Європою.

«Коли це (вихід з ЄС – ред.) залагодиться, ви матимете вашу власну ідентичність і людей, яких ви хочете у вашій країні», – заявив Трамп 27 січня на спільній прес-конференції з британським прем’єром Терезою Мей у Вашингтоні.

«Ви зможете укласти угоди щодо вільної зовнішньої торгівлі без того, що хтось спостерігає за тим, що ви робите», – зазначив Трамп.

Дональд Трамп пообіцяв й надалі підтримувати «особливі відносини» з Лондоном.

Тереза Мей, свою чергою, анонсувала, що Трамп прийняв запрошення від королеви Єлизавети II відвідати цього року Велику Британію.

Зустріч Дональда Трампа з Терезою Мей стала першою його зустріччю з іноземним лідером після інавгурації.

У червні минулого року британці більшістю проголосували за вихід Сполученого Королівства з Євросоюзу.

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