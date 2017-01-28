Будинок керівника міліції Закарпаття часів Януковича обстріляли – ЗМІ

Будинок колишнього керівника міліції Закарпаття Василя Варцаби в Ужгороді обстріляли з ручного гранатомета, повідомляє Mukachevo.net.

За попередньою інформацію джерел видання у правоохоронних органах, стріляли раз чи два, влучили у дах будинку.

Патрульні, які прибули на місце, повідомили Mukachevo.net, що у момент стрілянини, у будинку перебувала сімейна пара, ймовірно подружжя Варцаб.

Від пострілу зайнявся дах будинку.

Наразі правоохоронці оточили територію навколо будинку, на місці працюють кінологи, повідомляє видання.

Більше інформації наразі немає. Офіційних повідомлення поки не було.

Журналіст Віталій Глагола опублікував у Facebook відео.

Василь Варцаба був головою міліції Закарпаття з 2003-го по 2004-й роки. У 2010-му – очолив міліцію Івано-Франківщини, а у 2012 знову став головою закарпатської міліції.

Його звільнили з посади у 2014 році, після подій Євромайдану.