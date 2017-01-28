Тенісистка Марта Костюк виграла юніорський Australian Open

Українська тенісистка Марта Костюк стала переможницею юніорського турніру відкритого чемпіонату Австралії, який наближається до завершення в Мельбурні.

28 січня у фінальному поєдинку 14-річна киянка, посіяна під 11-м номером, за 1 годину 55 хвилин переграла першу ракетку турніру швейцарку Ребеку Масарову – 7:5, 1:6, 6:4.

Марта Костюк третьою серед українських тенісистів завоювала трофей на юніорських змаганнях серії Grand Slam. У 1991 році переможцем відкритого чемпіонату Франції став 17-річний киянин Андрій Медведєв, а в 2010-му на цьому ж турнірі тріумфувала 15-річна харків'янка Еліна Світоліна.

Grand Slam є найпрестижнішою серією турнірів, яка об’єднує відкриті першості Австралії, Франції, США, а також Вімблдонський турнір.