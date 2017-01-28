На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 січня в зоні бойових дій поранені троє українських військових. Підтримувані Росією бойовики здійснили 60 обстрілів позицій Збройних сил України, ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу АТО, на Маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122-міліметрова артилерія. Міномети обох калібрів бойовики застосували по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединському, Опитному та Павлополю, інформують українські військові.

На Донецькому напрямку під обстрілом зі 152-міліметрової артилерії опинилися українські позиції в районі Авдіївки, а на Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів була обстріляна Новозванівка, повідомляє штаб АТО.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку ЗСУ – в районі села Пришиб, селища Фрунзе та пам’ятника князю Ігорю.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.