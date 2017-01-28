Новий посол США в ООН закликала провести реформи у світовій організації

Новий посол США в ООН Ніккі Гейлі закликала провести ефективні реформи у світовій організації. Про це вона заявила в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 27 січня, коли прибула для вручення вірчих грамот генеральному секретарю ООН Антоніо Ґутеррішу.

«Наша з адміністрацією (Трампа – ред.) мета полягає в тому, щоб продемонстувати значення в ООН, і шлях, яким ми демонструватимемо це значення – показати нашу силу, наш голос, маючи підтримку наших союзників і будучи впевненими, що наші союзники мають нашу належну підтримку», – вказала Гейлі, яка дотепер не мала дипломатичного досвіду.

«Все, що працює, ми збираємося зробити кращим, все, що не працює, ми намагатимемося виправити, і з усім, що здається застарілим і необов’язковим, ми збираємося покінчити», – сказала журналістам новий посол США в ООН.

Водночас помічник Гейлі сказав, що американський посол і генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш мали «хорошу і продуктивну розмову про те, яким чином вони можуть працювати разом, щоб реформувати ООН».

Сенат США 24 січня схвалив вибір президента Дональда Трампа на посаду посла Сполучених Штатів в ООН. Губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі здобула підтримку 96 зі 100 сенаторів.

За часів адміністрації попереднього президента США Барака Обами послом Сполучених Штатів в ООН була Саманта Пауер.