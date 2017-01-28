МЗС: Україна розчарована небажанням Росії розширити мандат спостерігачів ОБСЄ на кордоні

Україна розчарована наполегливим небажанням Росії надати згоду на розширення мандату спостережної місії ОБСЄ на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої українським урядом території Донбасу. Про це, як інформує 28 січня офіційний сайт МЗС, заявила делегація України в ОБСЄ.

«Такі дії Російської Федерації свідчать про її намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання, регулярних військ, бойовиків, підтримки терористичної діяльності на території України», – йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичного відомства.

27 січня 2017 року Постійна рада ОБСЄ на 1130-му спеціальному засіданні схвалила рішення щодо продовження до 30 квітня 2017 року мандату місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк».