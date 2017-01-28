Прикордонники запобігли вивезенню до Росії товарів військового призначення – ДПСУ

У залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці запобігли спробі незаконного переміщення через кордон товарів військового призначення. Про це 28 січня інформує офіційний сайт Державної прикордонної служби України.

За цим повідомленням, 27 січня під час перевірки одного з вагонів поїзда Кишинів – Москва спільна міжвідомча група в сумках з товарами народного споживання, які везли до Росії троє громадян України, виявила радіонавігаційний пристрій.

«Він використовується в складі бортових систем військових літаків», – ідеться в повідомленні ДПСУ.

Пристрій вилучений та переданий на експертизу. Правоохоронні органи проводять слідчі дії.