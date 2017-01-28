В Одесі підозрюваний у подвійному вбивстві Погорєлов знайдений повішеним у СІЗО

В Одесі 28 січня виявлено повішеним чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки і 2-річної дитини в місті Овідіополь у грудні 2016 року. Як повідомило одеське видання «Думская», Дмитра Погорєлова знайдено повішеним у камері слідчого ізолятора.

Прес-службу прокуратури Одеської області повідомила, що вранці 28 січня лікарі констатували смерть ув'язненого. За цими ж даними, Погорєлов, утримувався в одиночній камері СІЗО з 4 січня 2017 року.

«Це була вимога обласної прокуратури до пенітенціарного закладу, у зв'язку з наявною інформацією про можливі незаконні дії щодо підслідного з боку інших ув’язнених», – пояснили в прес-службі.

У відомстві додали, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «Самогубство». «За попередніми даними, смерть чоловіка настала від механічної асфіксії шиї, в результаті повішення на простирадлі», – додали в прокуратурі.

Наразі тривають слідчі заходи, в тому числі призначено судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті ув'язненого.

На Одещині 30 грудня 2016 року затримали 31-річного Дмитра Погорєлова, якого підозрюють в подвійному вбивстві в районному центрі Овідіополь і намірі скоїти теракт в обласному центрі.

29 грудня під час пожежі в селищі Овідіополь на Одещині були знайдені обезголовлені тіла дворічної дівчинки і її 42-річної матері. Як повідомили правоохоронців, підозрюваний – 31-річний житель того ж містечка Дмитро Погорєлов. За даними поліції, після скоєння злочину він поїхав на вантажівці «МАН», на якій планував врізатися у натовп в Одесі. По дорозі в Одесу машина потрапила в аварію, але водій не зупинився. Силовики заблокували в’їзд в обласний центр, і підозрюваний на вантажівці з’їхав в поле, де завдяки кращій, ніж у поліцейських автомобілів, прохідності відірвався від переслідування. Однак вантажівка застрягла, підозрюваний втік.

Загалом в операції зі встановлення місця перебування і затримання підозрюваного взяли участь понад 500 силовиків.