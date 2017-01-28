Юлія Джима додала «срібло» до «золота» чемпіонату Європи з біатлону

Українська біатлоністка Юлія Джима 28 січня стала срібною призеркою чемпіонату Європи з біатлону, який триває в польському місті Душники-Здруй. Припустившись двох промахів на чотирьох вогневих рубежах, Джима пропустила на першу позицію росіянку Ірину Старих, яка була влучнішою у стрільбі. Третє місце посіла ще одна представниця Росії Світлана Слєпцова.

Таким чином, Юлія Джима додала срібну нагороду до «золота», яке 27 січня здобула в спринтерській гонці континентальної першості.

Раніше 28 січня в чоловічій гонці переслідування 15-м фінішував український біатлоніст Олександр Жирний.