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28 січня 2017, Київ 16:09
Новини | Суспільство

Юлія Джима додала «срібло» до «золота» чемпіонату Європи з біатлону

Чемпіонка Європи з біатлону Юлія Джима

Чемпіонка Європи з біатлону Юлія Джима

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Українська біатлоністка Юлія Джима 28 січня стала срібною призеркою чемпіонату Європи з біатлону, який триває в польському місті Душники-Здруй. Припустившись двох промахів на чотирьох вогневих рубежах, Джима пропустила на першу позицію росіянку Ірину Старих, яка була влучнішою у стрільбі. Третє місце посіла ще одна представниця Росії Світлана Слєпцова.

Таким чином, Юлія Джима додала срібну нагороду до «золота», яке 27 січня здобула в спринтерській гонці континентальної першості.

Раніше 28 січня в чоловічій гонці переслідування 15-м фінішував український біатлоніст Олександр Жирний.

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