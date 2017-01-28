Німеччина: санкції проти Росії мають залежати від реалізації Мінських угод

Рішення щодо санкцій проти Росії мають залежати від прогресу в реалізації Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це 28 січня заявив новий міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель під час спільної прес-конференції з французьким колегою Жаном-Марком Еро, передає Reuters.

«Німеччина і Франція погоджуються, що будь-які кроки, щоб скасувати санкції проти Росії, повинні бути прив’язані до прогресу в мирному процесі на сході України. Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій. Ми хочемо реалізації мінського мирного процесу, і це єдиний спосіб для скасування санкцій», – наголосив Ґабріель.

Також на цій прес-конференції німецький і французький міністри висловили стурбованість через рішення президента США Дональда Трампа з обмеження міграції. Раніше 28 січня Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції закликали президента США Дональда Трампа продовжити «давні традиції», згідно з якими його країна пропонує притулок людям, що тікають від війни та переслідувань.

Президент США Дональд Трамп раніше цього тижня заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії занадто рано, але він сподівається на «чудові відносини» з Москвою. «Ще надто рано говорити про санкції», – заявив Трамп 27 січня під час прес-конференції з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.