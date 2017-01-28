У Санкт-Петербурзі відбулася акція проти передачі РПЦ Ісаакіївського собору

У російському Санкт-Петербурзі 28 січня відбулася акція проти передачі Російській православній церкві Ісаакіївського собору. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції взяли участь близько 5 тисяч петербуржців.

Акцію проти передачі собору її учасники змогли провести у вигляді зустрічі з депутатами. Мікрофонів не було, тому навколо кожного з депутатів збирався щільний натовп, люди ставили запитання і висловлювалися самі.

Мітинг не був узгоджений з адміністрацією міста, оскільки в цей же час в тому ж місці планували мітингувати прихильники передачі собору у власність РПЦ. Два нечисленні пікети під прапорами у вигляді георгіївських стрічок справді відбулися поруч із протестною демонстрацією.

Раніше цього тижня в РПЦ порадили чільному музейникові Росії, директору державного музею «Ермітаж» Михайлу Піотровському, який також виступив проти передачі Ісаакіївського собору, більше займатися історичними традиціями свого музею і «спершу слухати громадськість», перш ніж виступати від її імені.

Піотровський у відкритому листі закликав РПЦ самостійно відмовитися від передачі їй Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі.

Петиція в інтернеті про збереження за Ісаакіївським собором статусу музею набрала вже понад 200 тисяч підписів, за це виступають також численні об’єднання музейників чи вчених у Росії, але у владі заявляють, що все це «марна праця», бо рішення передати собор РПЦ вже ухвалене.

Ісаакіївський собор, що є власністю міста Санкт-Петербурга, як музей щороку відвідують понад три мільйони туристів, що приносить у бюджет міста значні суми. У соборі також проводять концерти класичної музики й різноманітні виставки. Крім того, РПЦ майже щодня проводить там свої молебні.