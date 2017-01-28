Суд відмовився надати ГПУ дозвіл на заочне розслідування щодо Андрія Клюєва

Печерський районний суд Києва відмовився надати Генеральній прокуратурі України дозвіл на заочне розслідування справи щодо екс-секретаря Ради національної безпеки й оборони України, колишнього голови Адміністрації президента Андрія Клюєва. Про це йдеться у відповідній ухвалі суду.

«Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування повернути слідчому, як таке, що не відповідає вимогам статті 297-2 КПК України», – йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до тексту документа, Клюєва підозрюють в організації незаконного перешкоджання проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства і організації перевищення службових повноважень правоохоронцями.

Як йдеться в ухвалі суду, головуючий суддя Віталій Писанець вирішив, що Клюєв не перебуває в розшуку у даному кримінальному провадженні, а ГПУ направила йому повідомлення про підозру на неправильну адресу. Суд також постановив, що інформація про перебування Клюєва в Росії є припущенням і документально не підтверджена.

28 лютого 2014 року Клюєва було оголошено у розшук. В СБУ заявляли, що Клюєв перебуває на території Росії.

Генпрокуратура України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Андрія Клюєва у вчиненні правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Проти Клюєва, як і проти низки інших чиновників часів президентства Віктора Януковича, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю в Україні, діють міжнародні санкції, що передбачають замороження рахунків і візову заборону.