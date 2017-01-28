Пакистан: родичі одного з п’яти зниклих активістів повідомили про його повернення

Професор пакистанського університету і правозахисник Салман Хайдер, який зник на початку січня зі столиці Ісламабаду «почувається добре і в безпеці», повідомив пакистанському бюро Радіо Свобода (Радіо Машааль) його брат.

Раніше і пакистанська поліція повідомила, що Хайдер повернувся додому пізно ввечері 27 січня і що з ним все гаразд.

Хайдер був одним з п’яти активістів соціальних медіа і блогерів, що зникли в Ісламабаді, Лахорі і Нанкана-Сахібі раніше цього місяця.

Решта четверо зниклих блогерів – Вакас Горайя, Аасім Саїд, Ахмед Раза Насір, а також Самар Аббас, що очолював групу проти екстремістів у Карачі.

Ці активісти відомі своєю критикою військового істеблішменту країни та ісламського екстремізму.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за зникнення блогерів.

Правозахисні організації припустили, що блогери були викрадені пакистанськими спецслужбами, які прагнуть придушити інакомислення.

Міністерство внутрішніх справ Пакистану неодноразово заявляло, що робить все можливе, аби знайти зниклих чоловіків.

Пакистанські ЗМІ з посиланням на джерела в поліції 28 січня повідомили, що й інші зниклі блогери вже знайдені. Однак сім’ї чотирьох активістів не підтвердили інформацію про їхнє повернення.