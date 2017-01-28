Ємен: на контрольованій повстанцями з руху Хуті території знищено іранський безпілотник

Військові Ємену повідомили, що сили Об’єднаних Арабських Еміратів знищили бойовий безпілотник іранського виробництва в районі портового міста Моха на південному заході Ємену.

Заступник начальника штабу армії Ємену, генерал-майор Ахмед Саїф аль-Яфей повідомив 28 січня, що безпілотник був виявлений на мобільному стартовому майданчику на контрольованій шиїтськими повстанцями з руху Хуті території.

Яфей заявив, що сили ОАЕ як частина військової коаліції під проводом Саудівської Аравії знищили виготовлений в Ірані безпілотник ще до його ймовірного старту.

За словами генерала, незаконно ввезений до Ємену і безпілотник є свідченням «кричущого втручання Ірану» у конфлікт і «спробою Тегерана дестабілізувати регіон і поставити під загрозу мир у Ємені».

В Ірані цей інцидент не коментували.

Міжнародна коаліція, що підтримує уряд Ємену, веде боротьбу з шиїтськими повстанцями з руху Хуті з березня 2015 року, після того, як у 2014-му вони змусили до втечі зі столиці Сани уряд президента Абд-Раббу Мансура Хаді.