Від початку доби бойовики на Донбасі здійснили 23 обстріли, поранений 1 військовий – штаб

Від початку поточної доби і до 18-ї години суботи підтримувані Росією бойовики на Донбасі здійснили 23 обстріли, один український військовослужбовець поранений. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ з важкого озброєння.

Тим не менше, обстріли позицій українських військових тривали на всіх напрямках. Під час збройних атак бойовики застосовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

«По Новотроїцькому вогонь вів і снайпер. По Широкиному неодноразово стріляли БТРи противника», – йдеться в повідомленні.

Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби на Донбасі бойовики 60 разів обстріляли позиції Збройних сил України.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові в суботу обстріляли село Заїченко та місто Докучаєвськ.

В угрупованні «ЛНР» про обстріли сьогодні не повідомляють. У ранкових повідомленнях луганські сепаратисти стверджували, що ЗСУ за минулу добу тричі обстріляли підконтрольні угрупованню «ЛНР» території.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.