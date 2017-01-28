Після розмови з Меркель Трамп бесідує по телефону з Путіним – речник президента США

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті проводить телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це на сторінці у Twitter повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

За його словами, розмова з російським лідером – наступна після бесіди з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин. Про деталі не повідомляється.

Усього, як зазначив Спайсер, у Трампа на сьогодні 5 телефонних переговорів зі світовими лідерами. Так, він уже встиг побесідувати із прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, якого Трамп запросив на зустріч в Білому домі 10 лютого.

Після розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп поспілкується також із президентом Франції і прем’єр-міністром Австралії.

Розмова лідерів США і Росії – перша після привітального дзвінка з Москви у зв’язку з інавгурацією Дональда Трампа 20 січня.

До цієї розмови прикута особлива увага світової громадськості через можливу зміну політики санкцій США щодо Росії.

У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії «говорити поки надто рано». Раніше старший радник Трампа Келліенн Конвей заявляла все ж, що скасування санкцій проти Росії «розглядається».

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.