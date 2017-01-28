НАБУ: суд заарештував на 2 місяці з можливістю застави в.о. голови «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії»

Солом’янський районний суд Києва обрав виконувачу обов’язків голови правління ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою впродовж 60 днів із альтернативою внесення застави у 100 мільйонів гривень, повідомляє в суботу прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

«Аналогічний запобіжний захід обрано й решті підозрюваних у справі «ОГХК». Зокрема, як альтернативу тримання під вартою судом визначені розміри застав: 80 мільйонів гривень – для екс-заступника директора ДП «ОГХК», 5 мільйонів гривень – для начальника відділу продажів і маркетингу ПАТ «ОГХК», – йдеться в повідомленні.

Усіх трьох було затримано 25 січня під час розслідування кримінального провадження за фактом завдання збитків ОГХК» на суму понад 300 мільйонів гривень, додали в НАБУ.

Згідно з даними держреєстру, в.о. керівника ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» є Руслан Журило.

У серпні 2016 року уряд зарахував ДП «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» до списку тих, що підлягають приватизації в 2017 році. За підсумками січня-вересня 2016 року чистий прибуток компанії склав понад 665 мільйонів гривень.