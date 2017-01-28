Тимчасова заборона на в’їзд до США громадян 7 країн включає власників ґрін-карт – міністерство

У Міністерстві внутрішньої безпеки США 28 січня повідомили, що указ президента Дональда Трампа про тимчасову заборону на в’їзд до країни громадян семи переважно мусульманських країн (Сирія, Іран, Ірак, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен) стосується також і власників ґрін-карт. Водночас заборона не поширюється на не мусульман із цих країн, додали у відомстві.

Це роз’яснення з’явилося після кількох повідомлень 28 січня про те, що указ Трампа вже позначився на польотах пасажирських літаків до США. Так, нідерландська авіакомпанія KLM не дозволила сісти на свій літак сімом пасажирам-громадянам з країн у «забороненому списку».

В авіакомпанії заявили, що повинні були сповістити пасажирів про таку заборону, і що також необхідні роз’яснення з приводу цих нових заходів. Крім того, у Каїрі також не пустили на рейс до Нью-Йорка шістьох громадян з Іраку і одного з Ємену.

Ґрін-карта (Green Card) – посвідка, яка дає право не громадянинові США проживати і працювати у США.

Президент США Дональд Трамп напередодні видав указ, який на невизначений термін передбачає заборону на прийом сирійських біженців у США. Іншим своїм рішенням він призупинив надання віз громадянам кількох переважно мусульманських країн. Заборона тривалістю 90 діб поширюється на людей, які могли прибути з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Трамп також постановив на чотири місяці припинити дію програми біженців з Іраку, Афганістану та Пакистану. У цілому президент США скоротив удвічі, до 50 тисяч, число біженців, яких Сполучені Штати приймуть з усього світу в 2017 році.

28 січня Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції закликали президента США Дональда Трампа продовжити «давні традиції», згідно з якими його країна пропонує притулок людям, що тікають від війни та переслідувань.