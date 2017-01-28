Телефонні переговори Трампа і Путіна завершилися, деталей немає

Переговори по телефону президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна завершилися. За даними західних ЗМІ, бесіда тривала близько 40-45 хвилин. Про що говорили лідери обох країн не повідомляється. Жодних повідомлень від Білого дому і Кремля про теми розмови немає.

З фото, оприлюдненого речником президента США Шоном Спайсером, випливає, що під час розмови в Овальному кабінеті у Вашингтоні були присутні також віце-президент США Майк Пенс, керівник апарату Білого дому Райнс Прібас, радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн і радник зі стратегічних питань Стівен Беннон.

Відповідно до поширеного раніше речником Трампа графіка телефонних переговорів, наступна розмова у Трампа із президентом Франції Франсуа Олландом і прем’єр-міністром Австралії Малькольмом Тернбуллом. Перед цим він поспілкувався з прем’єром Японії і канцлером Німеччини.

Предмет розмови Трампа і Путіна викликає особливе зацікавлення у міжнародної спільноти на тлі повідомлень про можливу зміну Вашингтоном політики санкцій щодо Росії.

У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії «говорити поки надто рано». Раніше старший радник Трампа Келліенн Конвей заявляла все ж, що скасування санкцій проти Росії «розглядається».