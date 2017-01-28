Джемілєв: затримання Курбедінова та Салієва обговорює виконком Всесвітнього конгресу кримських татар

Питання затримання 26 січня адвоката Еміля Курбедінова та його клієнта, активіста Сейрана Салієва є, серед інших, у порядку денному роботи чергового засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, що проходить у суботу в Києві. Про це на сторінці у Facebook повідомив уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

«Головною темою для обговорення буде стан кримськотатарського народу в окупованому Криму, а також стратегія публічної дипломатії кримських татар. У контексті останніх затримань в окупованому Криму до порядку денного роботи виконавчого комітету ВККТ включено питання щодо затримань адвоката Еміля Курбедінова та активіста Сейрана Салієва», – повідомив Джемілєв.

Повідомляється, що на засіданні присутні голова конгресу, очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, члени виконкому та ревізійної комісії конгресу, а також представники кримськотатарських діаспор з Туреччини, Польщі, Литви, Киргизстану та Румунії.

Напередодні суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 діб затриманого вранці 26 січня адвоката Еміля Курбедінова. Йому закидають поширення ще в 2013 році, тобто до окупації півострова Росією, екстремістських матеріалів – через оприлюднення у соцмережах публікацій із символікою забороненої в Росії «Хізб ут-Тахрір». Цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму, хоча в Україні ця організація є легальною.

Також 26 січня в Бахчисараї пройшов обшук в будинку кримськотатарського активіста Сейрана Салієва, саме до його будинку їхав під час затримання адвокат Курбедінов. За словами родичів Салієва, російські силовики шукали в помешканні заборонену літературу. Салієву присудили 12 діб арешту.

У міжнародній правозахисній організації Freedom House закликали російську владу Криму звільнити Курбедінова і Салієва та дотримуватися норм міжнародного права щодо окупованих територій.