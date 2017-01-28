Олланд закликав Європу дати «тверду відповідь» Трампу на його заяви про «Brexit» і біженців

Європа повинна дати «тверду відповідь» на заяви президента США Дональда Трампа, відповідно до яких він привітав вихід Великобританії з Євросоюзу та оголосив про відмову США приймати біженців. Про це Олланд заявив в суботу на саміті середземноморських країн ЄС у Лісабоні.

«Коли такі заяви лунають із боку президента США, і коли він говорить про «Brexit» як про модель для інших країн, я думаю, ми повинні відповісти», – сказав Олланд.

Він також наполіг на тому, що за відмову приймати біженців з кількох країн Вашингтон також має нести відповідальність в час.

Олланд зазначив, що у відносинах з новим господарем Білого дому країни ЄС повинні зайняти тверду позицію, захищаючи загальноєвропейські інтереси.

«Якщо Трамп відмовляється приймати біженців, в той час як Європа це робить, доведеться відповідати», – додав він.

«Речі, які ми чуємо зі Сполучених Штатів, потурають екстремістському популізму, підтримують ідею, що не буде більше Євросоюзу, що ми більше не повинні залишатися разом, не повинні приймати біженців, що нам слід поставити під сумнів наші угоди про клімат, що ми повинні займатися протекціонізмом. Але ЄС виступає проти протекціонізму. Європа не закрита. У нас є цінності і принципи», – сказав президент Франції.

Напередодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей президент США ДональдТрамп заявив, що вітає рішення Великої Британії вийти з Європейського Союзу.

Також 27 січня Трамп видав указ, який на невизначений термін передбачає заборону на прийом сирійських біженців у США. Іншим своїм рішенням він призупинив надання віз громадянам кількох переважно мусульманських країн. Заборона тривалістю 90 діб поширюється на людей, які могли прибути з Сирії, Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародна організація з міграції закликали Трампа продовжити «давні традиції», згідно з якими США пропонує притулок людям, що тікають від війни та переслідувань.