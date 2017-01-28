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28 січня 2017, Київ 23:36
Новини | Міжнародні

У Кремлі назвали розмову Путіна з Трампом «позитивною»

Дональд Трамп телефонує Володимиру Путіну, Білий дім, 28 січня 2017 року

Дональд Трамп телефонує Володимиру Путіну, Білий дім, 28 січня 2017 року

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У Кремлі в суботу ввечері оприлюднили інформацію про теми розмови по телефону президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, оцінивши бесіду як таку, що «пройшла в позитивному і діловому ключі». Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

«В ході бесіди з обох сторін було продемонстровано настрій на активну спільну роботу зі стабілізації та розвитку російсько-американської взаємодії на конструктивній, рівноправній і взаємовигідній основі. Докладно обговорені актуальні міжнародні проблеми, включаючи боротьбу з тероризмом, стан справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльський конфлікт, сферу стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацію навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова. Порушено також основні аспекти кризи в Україні. Домовлено налагодити партнерську співпрацю за всіма цими та іншими напрямами», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, президенти США та Росії говорили про «відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв’язків». Чи йшлося про скасування Вашингтоном санкцій щодо Росії не вказується.

«Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися дати доручення опрацювати можливі терміни і місце проведення їх особистої зустрічі», – додали у Кремлі.

Інформації про теми розмови Трампа з Путіним від Білого дому наразі немає.

Переговори по телефону президентів США та Росії в суботу тривали близько 40-45 хвилин. Ця бесіда була однією з п’яти інших планованих Трампом на цей день із лідерами держав.

Увага до бесіди Трампа саме з Путіним з боку міжнародної громадськості була прикута головним чином через повідомлення про можливу зміну Вашингтоном політики санкцій щодо Росії.

У п’ятницю на спільній прес-конференції Дональда Трампа і британського прем’єр-міністра Терези Мей президент США заявив, що про зняття санкцій з Росії «говорити поки надто рано». Раніше старший радник Трампа Келліенн Конвей заявляла все ж, що скасування санкцій проти Росії «розглядається».

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