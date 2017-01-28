Олланд закликав Трампа утриматися від політики протекціонізму і не знімати санкцій з Росії

Президент Франції Франсуа Олланд в суботу закликав президента США Дональда Трампа не вдаватися до політики протекціонізму, що, за його словами, матиме економічні і політичні наслідки.

Як йдеться у тексті поширеного французькою стороною прес-релізу щодо телефонної розмови президентів Франції та США 28 січня, також Олланд сказав, що «санкції проти Росії мають бути зняті тільки тоді, коли була вирішена ситуація на сході України» і за повного виконання Мінських угод.

«В умовах нестабільного і непевного світу повернення всередину (внутрішні справи – ред.) буде тупиковим», – сказав Олланд.

Французький президент також сказав Трампу, який висловив скептицизм щодо діяльності міжнародних організацій, що Франція залишається прихильною до ООН і що військовий альянс НАТО є необхідним, а також, що Європейський союз має бути посилений.

Олланд, до закінчення президентського терміну якого залишилось чотири місяці, також зазначив, що демократія може бути захищена тільки тоді, коли основоположні демократичні принципи будуть дотримані, в тому числі щодо прийому біженців.

Раніше сьогодні Франція і Німеччина висловили стурбованість через рішенням Трампа про імміграційні обмеження для біженців з деяких мусульманських країн. В суботу також на саміті середземноморських країн ЄС у Лісабоні Олланд заявив, що Європа повинна дати «тверду відповідь» на заяви Трампа про «Brexit» і біженців.

Розмова Франсуа Олланда з Дональдом Трампом була однією з п’яти інших планованих американським президентом на суботу із лідерами держав, зокрема і з президентом Росії Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За підсумками розмови Путіна з Трампом у Кремлі заявили, що серед іншого, було порушено «основні аспекти кризи в Україні». Чи йшлося про скасування Вашингтоном санкцій щодо Росії Москва не повідомила, а Білий дім цих телефонних переговорів не коментував. Водночас питання України під час переговорів з Дональдом Трампом порушила і Ангела Меркель.